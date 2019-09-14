«Северсталь» — «Динамо» М: Ерёменко и Афиногенов не попали в заявку гостей

«Северсталь» и московское «Динамо» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Череповце. Встреча состоится сегодня, 14 сентября, начало — в 17:00 мск.
В состав бело-голубых не попали голкипер Александр Ерёменко и нападающий Максим Афиногенов.
«Северсталь»:
Подъяпольский (Хакимов)
Хабаров — Провольнев, Николишин — Якимов — Галимов;
Шулак — Макеев, Вовченко — Трубачёв — Гераськин;
Сизов — Кудако, Марковин — Кодола — Морозов;
Рогов; Грачёв — Яковлев — Лишка, Алексеев.
«Динамо» М:
Бочаров (Кузнецов);
Чайковски — Хиетанен, Петерссон — Шипачёв — Тарасов;
Григорьев — Лямин, Яшкин — Полыгалов — Индрашис;
Миронов — Волков, Брюквин — Игумнов — Алексеев;
Огурцов — Зайцев, Михайлов — Круглов — Петунин.
- 14 сентября 2019
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