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«Северсталь» — «Динамо» М: Ерёменко и Афиногенов не попали в заявку гостей

«Северсталь» — «Динамо» М: Ерёменко и Афиногенов не попали в заявку гостей
Хоккей / КХЛ 0

«Северсталь» и московское «Динамо» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Череповце. Встреча состоится сегодня, 14 сентября, начало — в 17:00 мск.

В состав бело-голубых не попали голкипер Александр Ерёменко и нападающий Максим Афиногенов.

«Северсталь»:

Подъяпольский (Хакимов)
Хабаров — Провольнев, Николишин — Якимов — Галимов;
Шулак — Макеев, Вовченко — Трубачёв — Гераськин;
Сизов — Кудако, Марковин — Кодола — Морозов;
Рогов; Грачёв — Яковлев — Лишка, Алексеев.

«Динамо» М:

Бочаров (Кузнецов);
Чайковски — Хиетанен, Петерссон — Шипачёв — Тарасов;
Григорьев — Лямин, Яшкин — Полыгалов — Индрашис;
Миронов — Волков, Брюквин — Игумнов — Алексеев;
Огурцов — Зайцев, Михайлов — Круглов — Петунин.

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