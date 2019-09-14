«Северсталь» — «Динамо» М: Ерёменко и Афиногенов не попали в заявку гостей

«Северсталь» и московское «Динамо» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Череповце. Встреча состоится сегодня, 14 сентября, начало — в 17:00 мск.

В состав бело-голубых не попали голкипер Александр Ерёменко и нападающий Максим Афиногенов.

«Северсталь»:



Подъяпольский (Хакимов)

Хабаров — Провольнев, Николишин — Якимов — Галимов;

Шулак — Макеев, Вовченко — Трубачёв — Гераськин;

Сизов — Кудако, Марковин — Кодола — Морозов;

Рогов; Грачёв — Яковлев — Лишка, Алексеев.



«Динамо» М:



Бочаров (Кузнецов);

Чайковски — Хиетанен, Петерссон — Шипачёв — Тарасов;

Григорьев — Лямин, Яшкин — Полыгалов — Индрашис;

Миронов — Волков, Брюквин — Игумнов — Алексеев;

Огурцов — Зайцев, Михайлов — Круглов — Петунин.