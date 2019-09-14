Гулявцев: «Амур» выиграл по всем компонентам статистики. Проиграл по счёту

Главный тренер хабаровского «Амура» Александр Гулявцев подвёл итоги проигранной встречи с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:3).
«Салават» начал мощно первый период – много владели инициативой, мы играли практически в своей зоне. Надо отдать должное команде: блокировали броски, старались помочь вратарю, и хорошо, что в эти трудные минуты нам не забили, но в целом мы период проиграли, как по счету, так и по игре.
Во втором периоде немного добавили, из-за чего у «Салавата» начались удаления. Где-то мы перехватили инициативу и сравняли счет. Мы посмотрели статистику и немного обидно. По всем компонентам мы вроде бы выиграли, но по счёту проиграли.
Очередной матч мы уступаем в одну шайбу. Тяжёлая психологическая ситуация для игроков, будем их «доставать». Серия только началась, ещё три матча на выезде. Игры все тяжёлые и важные. Голову пеплом не сыпем. Работаем и готовимся к следующей игре», — цитирует тренера официальный сайт «Салавата».
- 14 сентября 2019
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