Вадим Шипачёв набрал 600-е очко в Континентальной хоккейной лиге
Московское «Динамо» гостит у череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Во втором периоде счёт пока равный — 2:2.
В составе бело-голубых результативным броском отметился нападающий Вадим Шипачёв, набравший 600-е очко в Континентальной хоккейной лиге. Всего у форварда 197 заброшенных шайб и 403 результативных передачи. В КХЛ Шипачёв, помимо московского «Динамо», защищал цвета череповецкой «Северстали» и СКА из Санкт-Петербурга.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Также своей первой шайбой в КХЛ отметился 19-летний форвард «Динамо» Илья Круглов.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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