Вадим Шипачёв набрал 600-е очко в Континентальной хоккейной лиге

Московское «Динамо» гостит у череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Во втором периоде счёт пока равный — 2:2.



В составе бело-голубых результативным броском отметился нападающий Вадим Шипачёв, набравший 600-е очко в Континентальной хоккейной лиге. Всего у форварда 197 заброшенных шайб и 403 результативных передачи. В КХЛ Шипачёв, помимо московского «Динамо», защищал цвета череповецкой «Северстали» и СКА из Санкт-Петербурга.



Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Также своей первой шайбой в КХЛ отметился 19-летний форвард «Динамо» Илья Круглов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.