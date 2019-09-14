«Автомобилист» одолел «Нефтехимик», одержав шестую победу подряд
Нижнекамский «Нефтехимик» на домашней площадке уступил «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:5. Подопечные Андрея Мартемьянова одержали шестую подряд победу со старта сезона.
Счёт в матче был открыт на четвёртой минуте, отличился нападающий команды хозяев Рафаэль Бикмуллин. Вскоре «Автомобилист» отыгрался и вышел вперёд благодаря заброшенным шайбам Андрея Обидина и Найджела Доуса. Во втором периоде Бикмуллин забил ещё дважды и оформил хет-трик, на что гости ответили удачным броском форварда Джеффа Плэтта. На 44-й минуте «Автомобилист» вышел вперёд благодаря голу Евгения Мозера. Точку поставил Доус, оформивший дубль.
КХЛ - регулярный чемпионат
14 сентября 2019, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 5
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Бикмуллин (Шарипзянов, Грошев) – 03:54' (5x5) 1:1 Обидин (Кучерявенко, Мозер) – 06:36' (5x5) 1:2 Доус (Мацек) – 19:39' (5x5) 2:2 Бикмуллин (Захарчук) – 28:12' (5x4) 3:2 Бикмуллин (Сергеев, Хафизов) – 30:44' (5x5) 3:3 Плэтт (Секстон, Холланд) – 34:14' (5x5) 3:4 Мозер (Кучерявенко, Обидин) – 44:32' (5x5) 3:5 Доус – 55:47' (5x4)
- 14 сентября 2019
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