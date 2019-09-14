«Автомобилист» одолел «Нефтехимик», одержав шестую победу подряд

Нижнекамский «Нефтехимик» на домашней площадке уступил «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:5. Подопечные Андрея Мартемьянова одержали шестую подряд победу со старта сезона.



Счёт в матче был открыт на четвёртой минуте, отличился нападающий команды хозяев Рафаэль Бикмуллин. Вскоре «Автомобилист» отыгрался и вышел вперёд благодаря заброшенным шайбам Андрея Обидина и Найджела Доуса. Во втором периоде Бикмуллин забил ещё дважды и оформил хет-трик, на что гости ответили удачным броском форварда Джеффа Плэтта. На 44-й минуте «Автомобилист» вышел вперёд благодаря голу Евгения Мозера. Точку поставил Доус, оформивший дубль.