Московское «Динамо» потерпело третье поражение кряду, проиграв «Северстали»

Череповецкая «Северсталь» на домашней площадке переиграла московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 Б.



Первый период остался за командой Андрея Разина: две заброшенных шайбы записал на свой счёт нападающий Даниил Вовченко. В следующие 20 минут «Динамо» сумело сравнять счёт благодаря голам Ильи Круглова и Вадима Шипачёва, последний тем самым набрал уже 600-е очко в КХЛ. Остаток основного времени прошёл без голов, встреча перешла в овертайм, где вратари сохранили свои ворота в неприкосновенности. В серии буллитов верх одержали хозяева, победный буллит реализовал Юрий Трубачёв.