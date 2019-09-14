Московское «Динамо» потерпело третье поражение кряду, проиграв «Северстали»
Череповецкая «Северсталь» на домашней площадке переиграла московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 Б.
Первый период остался за командой Андрея Разина: две заброшенных шайбы записал на свой счёт нападающий Даниил Вовченко. В следующие 20 минут «Динамо» сумело сравнять счёт благодаря голам Ильи Круглова и Вадима Шипачёва, последний тем самым набрал уже 600-е очко в КХЛ. Остаток основного времени прошёл без голов, встреча перешла в овертайм, где вратари сохранили свои ворота в неприкосновенности. В серии буллитов верх одержали хозяева, победный буллит реализовал Юрий Трубачёв.
КХЛ - регулярный чемпионат
14 сентября 2019, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 2
Б
Динамо М
Москва
1:0 Вовченко (Трубачёв, Гераськин) – 06:15' (5x5) 2:0 Вовченко (Хабаров, Гераськин) – 17:04' (5x5) 2:1 Круглов – 28:11' (5x5) 2:2 Шипачёв (Хиетанен, Чайковски) – 32:28' (5x4) 3:2 Трубачёв – 65:00' ( ПБ)
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