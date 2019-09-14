Мартемьянов: хочу поздравить нижнекамских болельщиков с игрой «Нефтехимика»
Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча с нижнекамским «Нефтехимиком» (5:3).
«Хотел бы поблагодарить наших фанатов, наш большой десант болельщиков, которые приехали помочь нам. Хотел бы также поздравить нижнекамских болельщиков с хорошей игрой команды «Нефтехимик». Считаю, матч удался. Соперник навязал нам сегодня очень быстрый хоккей, много силовой борьбы, который выигрывал два периода. Мы выглядели не так, как хотелось бы. В перерыве пришлось поговорить с командой, немногое поменяли по игре, прибавили в движении и добились желаемого результата. А так, очень хороший, боевой матч. Мне понравился», — приводит слова тренера официальный сайт «Нефтехимика».
«Автомобилист» одолел «Нефтехимик», одержав шестую победу подряд
- 14 сентября 2019
-
22:36
-
22:23
-
21:59
-
21:31
-
21:25
-
21:16
-
21:03
-
20:53
-
20:46
-
20:37
-
20:26
-
20:20
-
19:51
-
19:44
-
19:39
-
19:34
-
19:26
-
19:23
-
19:04
-
18:46
-
18:42
-
18:27
-
18:20
-
18:11
-
17:57
-
17:44
-
17:37
-
17:07
-
16:50
-
16:37
-
16:17
-
16:07
-
16:00
-
15:30
-
15:30
Партнерский контент