Буцаев: если Бикмуллин возьмёт шайбу с чипом, специальные люди заберут обратно

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвёл итоги встречи с екатеринбургским «Автомобилистом» (3:5).



«Прежде всего поздравлю соперника с победой. Также хотел бы поблагодарить болельщиков, сегодня была отличная атмосфера. Они действительно поддерживали нас и гнали вперед, действительно переживали – это было видно и слышно по реакции трибун.



По игре скажу так. Мы где-то забыли, что игра состоит из 60 минут, и она состоит не только из атаки, но и обороны. Практически те моменты, те возможности соперник создал благодаря нашим ошибкам, и, конечно же, это команда, которая идет на первом месте по большинству. Хотя и мы где-то сегодня тоже здорово отыграли, но, как говорится, удача улыбается сильнейшим.



Поздравим ли Бикмуллина с первым хет-триком? Ну конечно, это всегда приятно забивать по три шайбы. Не каждый матч и не каждому дается такое. Поздравим, но сегодня поражение для его личного достижения как-то с горчинкой получилось Насчёт шайбы не знаю, сейчас вроде не дают. Они же с чипом. Если и заберёт, то приедут специально обученные люди и заберут обратно», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

Бикмуллин — автор первого хет-трика в КХЛ сезона-2019/20