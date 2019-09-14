Буцаев: если Бикмуллин возьмёт шайбу с чипом, специальные люди заберут обратно

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвёл итоги встречи с екатеринбургским «Автомобилистом» (3:5).
«Прежде всего поздравлю соперника с победой. Также хотел бы поблагодарить болельщиков, сегодня была отличная атмосфера. Они действительно поддерживали нас и гнали вперед, действительно переживали – это было видно и слышно по реакции трибун.
По игре скажу так. Мы где-то забыли, что игра состоит из 60 минут, и она состоит не только из атаки, но и обороны. Практически те моменты, те возможности соперник создал благодаря нашим ошибкам, и, конечно же, это команда, которая идет на первом месте по большинству. Хотя и мы где-то сегодня тоже здорово отыграли, но, как говорится, удача улыбается сильнейшим.
Поздравим ли Бикмуллина с первым хет-триком? Ну конечно, это всегда приятно забивать по три шайбы. Не каждый матч и не каждому дается такое. Поздравим, но сегодня поражение для его личного достижения как-то с горчинкой получилось Насчёт шайбы не знаю, сейчас вроде не дают. Они же с чипом. Если и заберёт, то приедут специально обученные люди и заберут обратно», — цитирует тренера официальный сайт клуба.
- 14 сентября 2019
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