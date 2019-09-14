Шипачёв — о причинах поражений «Динамо»: видимо, не можем собраться

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв подвёл итоги проигранного матча с череповецкой «Северсталью» (2:3 Б). Для московского коллектива это поражение стало третьим подряд.



«Игра была хорошая. Могли победить, но не реализовали свои моменты, здорово сыграл вратарь у «Северстали». Почему проигрываем? Видимо, не можем собраться. Три матча выиграли, потом расслабились, перестали забивать. Рад, что сегодня набрал 600-е очко, причём произошло это дома, на родном льду. Эмоции переполняют. В Череповце хорошая хоккейная атмосфера, вчера удалось встретиться с первым тренером», — приводит слова Шипачёва официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



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