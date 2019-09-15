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Потапов: в Нижнем Новгороде особая атмосфера — болеют как в последний раз

Потапов: в Нижнем Новгороде особая атмосфера — болеют как в последний раз
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Авангарда» Алексей Потапов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо», который состоится сегодня, 15 сентября, в Нижнем Новгороде. Этот матч не будет рядовым событием для Потапова, проведшего в нижегородского клубе 10 сезонов.

«В первый год, когда перешёл из Нижнего Новгорода, всё было острее. Выходил на первый матч — у меня и голос, и коленки дрожали. Всё приходит с опытом, сейчас уже попроще. Знаю, что много болельщиков настроены как за меня, так и против. Это нормально.

Всё равно испытываю чувство ностальгии в преддверии матча. Команда непростая, и надо отдать должное болельщикам, которые всегда заполняют стадион. Здесь всегда непросто играть. Сейчас говорили в раздевалке, что в Нижнем Новгороде особая атмосфера – болеют как в последний раз. Прекрасные хоккейные традиции, люди разбираются в хоккее», — сказал Потапов в эфире клубного телевидения.

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