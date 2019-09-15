Кравчук — о Маркове: если выпал из большого шоу, с возвращением будут проблемы

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением о причинах неудачных переговоров Андрея Маркова с клубами Национальной хоккейной лиги.

«Желал Маркову удачи, но, честно говоря, шансы вернуться в „Монреаль“ объективно были малы. В последние годы НХЛ стремительно меняется, лига становится очень быстрой и молодой, к ветеранам и тем более к игрокам под 40 лет относятся с предубеждением.



Еще один сдерживающий фактор — двухлетнее пребывание Маркова в „Ак Барсе“. Если ты уехал из НХЛ и, как здесь говорят, выпал из большого шоу, то с возвращением будут проблемы. Какие шансы у него трудоустроиться в другом клубе лиги? Повторюсь, сейчас для ветеранов рынок очень тяжёлый», — цитирует Кравчука Russia-Hockey.