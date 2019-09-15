«Динамо» Мн — «Металлург» Мг: стали известны составы команд

Минское «Динамо» и магнитогорский «Металлург» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в столице Беларуси, сообщает корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор. Игра состоится сегодня, 15 сентября, начало — в 17:10 мск.

«Динамо» Мн:

Энрот (Осипков)

Дерябин – Граньяни, Паре – Костицын А. – Принс

Эллиот – Знахаренко, Пулккинен – Шор – Мартынов

Евенко – Готовец, Степанов – Демков – Павлович

Дюков, Когалев, Китаров – Ковыршин, Павленко

«Металлург» Мг:

Кошечкин (Галимов)

Антипин — Бирюков, Козун — О'Делл — Расмуссен

Яковлев — Верещагин, Мозякин — Локтионов — Паршин

Дронов — Береглазов, Неколенко — Любимов — Кулёмин

Галузин, Дорофеев — Коробкин — Авраменко.