«Динамо» Мн — «Металлург» Мг: стали известны составы команд
Минское «Динамо» и магнитогорский «Металлург» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в столице Беларуси, сообщает корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор. Игра состоится сегодня, 15 сентября, начало — в 17:10 мск.
«Динамо» Мн:
Энрот (Осипков)
Дерябин – Граньяни, Паре – Костицын А. – Принс
Эллиот – Знахаренко, Пулккинен – Шор – Мартынов
Евенко – Готовец, Степанов – Демков – Павлович
Дюков, Когалев, Китаров – Ковыршин, Павленко
«Металлург» Мг:
Кошечкин (Галимов)
Антипин — Бирюков, Козун — О'Делл — Расмуссен
Яковлев — Верещагин, Мозякин — Локтионов — Паршин
Дронов — Береглазов, Неколенко — Любимов — Кулёмин
Галузин, Дорофеев — Коробкин — Авраменко.
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