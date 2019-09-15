Панарин: когда меня обменяли из «Чикаго», чувствовал давление. Сейчас его нет

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился мнением о переходе в стан «синерубашечников». Ранее россиянин защищал цвета «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».



«Когда меня обменяли из «Чикаго», я чувствовал давление. Здесь я его не ощущаю. Всё лучше, чем я ожидал. Очень важно наладить взаимопонимание с партнёрами по звену. У нас для этого есть всё», — приводит слова Панарина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Панарин является самым высокооплачиваемым российским хоккеистом в истории НХЛ. Летом 2019 года он подписал семилетний контракт с «Рейнджерс» со среднегодовой зарплатой в размере $ 11,642 млн.



Ранее стало известно, что Панарин начнёт тренировочный лагерь в одном звене с Микой Зибанеджадом и Павлом Бучневичем.