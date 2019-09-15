Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уотфорд» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Панарин: когда меня обменяли из «Чикаго», чувствовал давление. Сейчас его нет

Панарин: когда меня обменяли из «Чикаго», чувствовал давление. Сейчас его нет
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился мнением о переходе в стан «синерубашечников». Ранее россиянин защищал цвета «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

«Когда меня обменяли из «Чикаго», я чувствовал давление. Здесь я его не ощущаю. Всё лучше, чем я ожидал. Очень важно наладить взаимопонимание с партнёрами по звену. У нас для этого есть всё», — приводит слова Панарина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Панарин является самым высокооплачиваемым российским хоккеистом в истории НХЛ. Летом 2019 года он подписал семилетний контракт с «Рейнджерс» со среднегодовой зарплатой в размере $ 11,642 млн.

Ранее стало известно, что Панарин начнёт тренировочный лагерь в одном звене с Микой Зибанеджадом и Павлом Бучневичем.

$ 254 млн для россиян за одно лето. Все новые контракты наших в НХЛ
И это ещё без Проворова. Хотя не у всех сумма в новых контрактах стала больше.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент