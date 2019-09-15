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«Торпедо» всухую обыграло «Авангард» и продлило победную серию до трёх матчей

«Торпедо» всухую обыграло «Авангард» и продлило победную серию до трёх матчей
Хоккей / КХЛ 0

«Торпедо» принимало в Нижнем Новгороде «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Подопечные Дэвида Немировски открыли счёт на 13-й минуте стараниями Куинтона Хаудена. Во втором периоде преимущество нижегородского клуба укрепили Станислав Бочаров, реализовавший большинство, и Дамир Жафяров. Голкипер хозяев Андерс Линдбек записал на свой счёт сухой матч.

«Торпедо» продлило победную серию до трёх матчей, омский клуб проиграл впервые за три встречи. 17 сентября «Авангард» проведёт выездной матч с «Автомобилистом», а нижегородская команда в этот же день примет на своей площадке «Нефтехимик».

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля.

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 сентября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
3 : 0
Авангард
Омск
1:0 Хауден (Ураков, Варнаков) – 12:22' (5x5)   2:0 Бочаров (Шрёдер) – 26:28' (5x4)   3:0 Жафяров (Шрёдер, Дженовей) – 30:29' (5x5)
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