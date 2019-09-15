Кулёмин: «Металлург» меняет стиль игры, но надо действовать быстрее

Нападающий «Металлурга» Николай Кулёмин поделился мнением о неудачной игре команды в матче с минским «Динамо» (2:3).
«Пока очень тяжело забиваем, стараемся найти свою игру и создавать моменты. Сегодня их было много, игра была ровной, но мы пропустили на последней минуте встречи. Надо реализовывать шансы и допускать меньше ошибок. Потихоньку уже меняем стиль игры, надо действовать намного быстрее и не допускать ошибок. Сейчас мы их допускаем много.
Грабовский? Очень рад за него. Он уже профессионал, последние несколько лет записывал упражнения, ему всегда нравилась тренерская работа. Михаил проводил лагеря для детей в Беларуси. Очень рад, что ему доверили этот пост, и желаю только удачи!» — приводит слова Кулёмина «Страница хоккея Беларуси».
- 15 сентября 2019
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