Одержит ли «Локомотив» Мактавиша третью победу подряд?
Сегодня, 16 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоится три матча регулярного чемпионата.
«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Ак Барс» — «Северсталь»;
— ЦСКА — «Локомотив»;
— «Динамо» Р — «Амур».
Пройти опрос также можно на PlayBuzz.
Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.
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