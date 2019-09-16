Одержит ли «Локомотив» Мактавиша третью победу подряд?

Сегодня, 16 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоится три матча регулярного чемпионата.



«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:



— «Ак Барс» — «Северсталь»;

— ЦСКА — «Локомотив»;

— «Динамо» Р — «Амур».

Пройти опрос также можно на PlayBuzz.



Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.

