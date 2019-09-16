Линдбек: в хоккее можно наслаждаться победой только до окончания вечера

Вратарь «Торпедо» Андерс Линдбек поделился впечатлениями от победы над «Авангардом» (3:0).
«Мы провели очень качественный матч против очень серьёзного соперника. Хорошо играли в обороне, продемонстрировали отличные командные взаимодействия. С каждой игрой прибавляем в данном компоненте, и это помогает добиваться успеха.
Этот процесс всегда занимает определённое время по ходу сезона, и нам всегда есть над чем работать. Сегодня все счастливы, но наслаждаться победой в хоккейной жизни можно только до окончания игрового вечера.
Сегодня много факторов способствовало удачному исходу. Новый шлем, приезд семьи в Нижний Новгород, отличная игра команды и эффектный сейв Тихомирова в нужный момент. Всё сложилось просто отлично», – цитирует игрока официальный сайт «Торпедо».
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