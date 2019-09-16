Рейтинг тренеров КХЛ: Знарку и Воробьёву нужно срочно что-то менять

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2019/20 на данный момент. При его составлении учитывался кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. Рейтинг будет обновляться еженедельно.



Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ



1) Игорь Никитин (ЦСКА)

2) Андрей Мартемьянов («Автомобилист»)

3) Боб Хартли («Авангард»)

4) Михаил Кравец («Витязь»)

5) Дмитрий Квартальнов («Ак Барс»)

6) Сергей Зубов (ХК «Сочи»)

7) Алексей Кудашов (СКА)

8) Дэвид Немировски («Торпедо»)

9) Андрей Скабелка («Барыс»)

10) Петерис Скудра («Трактор»)

11) Вячеслав Буцаев («Нефтехимик»)

12) Владимир Крикунов («Динамо» М)

13) Николай Заварухин («Сибирь»)

14) Олег Знарок («Спартак»)

15) Николай Цулыгин («Салават Юлаев»)

16) Андрей Разин («Северсталь»)

17) Сергей Светлов («Адмирал»)

18) Лаури Марьямяки («Йокерит»)

19) Крэйг Мактавиш («Локомотив»)

20) Курт Фрейзер («Куньлунь»)

21) Крэйг Вудкрофт («Динамо» Мн)

22) Илья Воробьёв («Металлург»)

23) Гиртс Анкипанс («Динамо» Р)

24) Александр Гулявцев («Амур»).