Экс-форвард КХЛ Мусатов арестован на один месяц. Его обвиняют в мошенничестве

Кузьминский районный суд арестовал экс-хоккеиста Игоря Мусатова на месяц, сообщает телеграм-канал Mash. В суд приходила мама спортсмена и просила отпустить его под домашний арест.



Согласно данным следствия, Мусатов совершил преступление в начале прошлого года. Он встретился в центре Москвы с бизнесменом, занимающимся инвестициями в сфере криптовалютного рынка. В ходе разговора Мусатов ввёл собеседника в заблуждение и договорился о продаже криптовалюты общей стоимостью $ 800 тыс., убедив бизнесмена в осуществлении сделки. Адвокат задержанного сообщил, что его клиент не признаёт вины.



Мусатов является бывшим нападающим «Слована», ранее выступавшего в Континентальной хоккейной лиге. 31-летний хоккеист является воспитанником школы «Спартака».