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Экс-форвард КХЛ Мусатов арестован на один месяц. Его обвиняют в мошенничестве

Экс-форвард КХЛ Мусатов арестован на один месяц. Его обвиняют в мошенничестве
Хоккей / КХЛ 0

Кузьминский районный суд арестовал экс-хоккеиста Игоря Мусатова на месяц, сообщает телеграм-канал Mash. В суд приходила мама спортсмена и просила отпустить его под домашний арест.

Согласно данным следствия, Мусатов совершил преступление в начале прошлого года. Он встретился в центре Москвы с бизнесменом, занимающимся инвестициями в сфере криптовалютного рынка. В ходе разговора Мусатов ввёл собеседника в заблуждение и договорился о продаже криптовалюты общей стоимостью $ 800 тыс., убедив бизнесмена в осуществлении сделки. Адвокат задержанного сообщил, что его клиент не признаёт вины.

Мусатов является бывшим нападающим «Слована», ранее выступавшего в Континентальной хоккейной лиге. 31-летний хоккеист является воспитанником школы «Спартака».

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Игорь Мусатов договорился о продаже криптовалюты и обманул клиента на 51 миллион рублей.
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