Мусатова задержали после того, как он сцепился с охранником в торговом центре

Известного хоккеиста Игоря Мусатова, который почти год был в федеральным розыске из-за аферы на $ 800 тыс., задержали совершенно случайно.
Как сообщает телеграм-канала Baza, в торговом центре «Времена года» Игорь сцепился с охраной и даже ударил несколько раз одного из секьюрити. Он продолжал вести себя неадекватно, после чего на место и приехала полиция, которая и пробила хоккеистам по базам данных.
Согласно данным следствия, Мусатов совершил преступление в начале прошлого года. Он встретился в центре Москвы с бизнесменом, занимающимся инвестициями в сфере криптовалютного рынка. В ходе разговора Мусатов ввёл собеседника в заблуждение и договорился о продаже криптовалюты общей стоимостью $ 800 тыс., убедив бизнесмена в осуществлении сделки. Адвокат задержанного сообщил, что его клиент не признаёт вины.
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