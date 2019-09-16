Победитель МЧМ-2011 Двуреченский продолжит карьеру в Беларуси

Российский нападающий Никита Двуреченский заключил контракт с «Шахтёром» из Солигорска, информирует официальный сайт белорусского клуба.



С сезона-2009/10 Никита выступал в Континентальной хоккейной лиге. Он защищал цвета московского «Динамо», «Витязя», «Сибири», «Торпедо», «Нефтехимика», «Югры». Всего в КХЛ отыграл в 265 матчах и набрал 50 (32+18) очков при показателе полезности «-45». Предыдущий сезон провёл в словацком клубе «Дукла».



За плечами 28-летнего форварда внушительный список достижений: серебряный призёр юниорского чемпионата мира (2009), победитель молодёжного чемпионата мира (2011), чемпион ВХЛ в составе «Динамо» (Санкт-Петербург) в сезоне-2017/18, чемпион первой лиги Словакии (2018/19).

Кучеров и Гусев уже зажигали вместе, но их переплюнул будущий герой Баффало 10 лет назад в МХЛ был сыгран первый матч.