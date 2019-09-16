Ожиганов — о первом голе за «Ак Барс»: хорошо, что у меня бросок не получился

Защитник «Ак Барса» Игорь Ожиганов подвёл итоги домашнего матча с «Северсталью» (4:3).



«В целом контролировали игру, но последние минут шесть немножко, конечно, подвели — сами себе обострили игру. Слава богу, выиграли — два очка есть два очка. Победа есть победа в любом случае. Просто концовку себе испортили, сейчас бы сидели в более хорошем настроении. Завтра разберём игру: где-то нам напихают, где-то — похвалят. В целом всё нормально.



Первая шайба за «Ак Барс»? Фрэттин — молодчик, здорово отдал. Хорошо, у меня бросок не получился и шайба зашла — я хотел верхом бросить.



В «Северстали» молодые ребята. Где-то им, может быть, не хватает опыта. Но сегодня они играли с огромным желанием, бились и старались», — приводит слова Ожиганова официальный сайт казанского клуба.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.