«Ванкувер» подписал контракт с Бёзером на $ 17,6 млн
«Ванкувер Кэнакс» подписал новый контракт с нападающим Броком Бёзером, который находился в статусе свободного агента. Контракт рассчитан на 3 года, за которые хоккеист суммарно заработает $1 7,62 млн. В год зарплата нападающего составит $ 5,87 млн.
«Мы очень рады, что подписали контракт с Броком. Это очень талантливый хоккеист, ключевой игрок нашей атаки. Именно с Бёзером мы видим своё будущее. Брока с нетерпением ждут в команде, чтобы начать подготовку к сезону», — приводит слова генерального менеджера «Кэнакс» Джима Беннинга пресс-служба НХЛ.
«Кэнакс» выбрали Бёзера на драфте 2015 года под 23-м номером. В общей сложности форвард сыграл в НХЛ 140 матчей, записав на свой счет 116 (59+57) очков.
Генменеджер «Ванкувера» — о Бёзере: ещё никто из ОСА в НХЛ не продлил контракт
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