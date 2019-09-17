Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мск» — «Адмирал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Ванкувер» подписал контракт с Бёзером на $ 17,6 млн

«Ванкувер» подписал контракт с Бёзером на $ 17,6 млн
Хоккей / НХЛ 0

«Ванкувер Кэнакс» подписал новый контракт с нападающим Броком Бёзером, который находился в статусе свободного агента. Контракт рассчитан на 3 года, за которые хоккеист суммарно заработает $1 7,62 млн. В год зарплата нападающего составит $ 5,87 млн.

«Мы очень рады, что подписали контракт с Броком. Это очень талантливый хоккеист, ключевой игрок нашей атаки. Именно с Бёзером мы видим своё будущее. Брока с нетерпением ждут в команде, чтобы начать подготовку к сезону», — приводит слова генерального менеджера «Кэнакс» Джима Беннинга пресс-служба НХЛ.

«Кэнакс» выбрали Бёзера на драфте 2015 года под 23-м номером. В общей сложности форвард сыграл в НХЛ 140 матчей, записав на свой счет 116 (59+57) очков.

Генменеджер «Ванкувера» — о Бёзере: ещё никто из ОСА в НХЛ не продлил контракт
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент