ФХР – Овечкину в день 34-летия: желаем новых рекордов – на льду и не только

Федерация хоккея России поздравила капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с днём рождения. Сегодня, 17 сентября, игроку исполнилось 34 года.

«Поздравляем с днём рождения нашего несравненного нападающего, трёхкратного чемпиона мира и обладателя Кубка Стэнли. Желаем новых вызовов и достижений, новых рекордов — на льду и не только!» – говорится в поздравлении, опубликованном в официальном «твиттере» организации.

В прошлом сезоне Александр провёл 101 матч во всех турнирах, в общей сложности набрав 106 (59+47) очков. Его команда проиграла в первом раунде плей-офф «Каролине Харрикейнз» со счётом 3-4.

Ранее стало известно, что Овечкин и Евгений Кузнецов разведены по разным группам в тренировочном лагере. Капитан «Вашингтона» будет заниматься в «синей» группе вместе с Никласом Бекстрёмом и Томом Уилсоном, тогда как Кузнецов отправлен в «белую» группу к Якубу Вране, Ти Джею Оши и Джону Карлсону.