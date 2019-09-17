Викстранд: стало сюрпризом, что в КХЛ абсолютно все игроки высокого уровня

Защитник «Ак Барса» Микаэль Викстранд объяснил, почему в межсезонье перешёл в клуб КХЛ.

«Пока что мне всё очень нравится. Нравится этот город, команда и сама организация «Ак Барса» — тут отличный персонал. Суммарно я пробыл здесь всего пару недель, и за это время пока что всё было отлично. Меня постоянно отправляли в Канаду. Но Россия ближе к Швеции. Я думаю, это был хороший шаг для меня — для начала поиграть, как многие шведы, в вашей стране. Думаю, Россия — это хорошее решение для меня и моей семьи.

Я играл со сборной России и знаю, что это великая хоккейная держава, где много великолепных игроков. Я знал об этом, но сюрпризом для меня стал тот факт, что абсолютно все игроки здесь высокого уровня. Шведская лига тоже отличная. Все шведские игроки имеют хорошее катание, мы хорошие хоккеисты! Но здесь уровень игроков всё-таки на шаг впереди во всём», — цитирует Викстранда «Реальное время».