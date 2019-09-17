Нападающий «Вашингтона» Стивенсон: прошлый локаут напоминал войну

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Чандлер Стивенсон поделился мнением о решении профсоюза не выходить из действующего коллективного соглашения в 2020 году. Это значит, что следующий локаут может произойти не ранее, чем в 2022 году.

«Очевидно, что НХЛ – это лучшая хоккейная лига. Если касаться таких вопросов, как эскроу, то хочется, чтобы всё было по-честному и так далее. Я слышал, как парни прошли через прошлый локаут. Это больше напоминало войну, чем переговоры. Я не знаю, захотят ли игроки, да и владельцы ещё раз пройти через подобное», – цитирует Стивенсона официальный сайт НХЛ.

Действующее соглашение было ратифицировано в январе 2013 года. Срок его действия заканчивается по окончании сезона-2021/22. В связи с тем что оно не было продлено, каждая из сторон в сентябре могла задействовать право возобновления переговоров. В этом случае срок действия трудового соглашения завершился бы в сентябре 2020 года.