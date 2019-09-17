Хоккеист снёс вратаря силовым приёмом. Его дисквалифицировали на 25 матчей

В юниорской лиге Саскатчевана игрок «Йорктон Террьерз» Грег Малхолл на огромной скорости снёс вратаря «Мелвилль Миллионерз» Берка Беркелиева на чистом льду.



После столкновения Беркелиев рухнул на лёд, потеряв сознание. Малхолла попытались избить одноклубники голкипера, но игрока «Йорктона» успели спасти партнёры. Судьи выписали Малхоллу за силовой приём только штраф «2+10».



Вратаря срочно доставили в больницу, где ему пришлось наложить 10 швов на лицо и губу, ещё пять – на затылок. Помимо этого, Беркелиев лишился нескольких зубов и получил сильное сотрясение мозга. Из больницы вратаря выписали, но тренер «Мелвилля» отметил, что Беркелиев может пропустить весь сезон.

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