Лайне: решение тренироваться с «Берном» далось легко, это хорошая затея

Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне прокомментировал своё решение готовиться к новому сезону в Швейцарии. Игрок будет тренироваться с «Берном», пока не договорится о новом контракте с «Виннипег Джетс».
«Мы думали с агентом, что приехать сюда и потренироваться будет хорошей затеей. Я здесь знаю трёх-четырёх тренеров. Я играл в их командах раньше, так что данное решение далось мне легко. Безусловно, это великолепный клуб и прекрасный город, так что выбор был простым», — приводит слова форварда официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
В минувшем сезоне 21-летний Лайне провёл 82 матча в регулярном чемпионате, забросив 30 шайб и отдав 20 результативных передач при показателе полезности «-24». В шести матчах плей-офф форвард набрал 4 (3+1) очка.
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