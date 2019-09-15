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Патрик Лайне будет тренироваться со швейцарским «Берном»

Патрик Лайне будет тренироваться со швейцарским «Берном»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне будет готовиться к новому сезону в Швейцарии. Как сообщает Iltalehti, финский форвард присоединится к «Берну».

Главным тренером этого клуба является бывший наставник «Торпедо» Кари Ялонен, а единственный финский игрок в команде — экс-защитник московского «Динамо» Миика Койвисто.

Тренировочный лагерь «Виннипега» открылся 13 сентября, но Лайне будет готовиться в другом месте, поскольку переговоры о новом контракте с «реактивщиками» пока не увенчались успехом. В настоящий момент талантливый скандинавский хоккеист находится в статусе ограниченно свободного агента.

В минувшем сезоне 21-летний Лайне провёл 82 матча в регулярном чемпионате, забросив 30 шайб и отдав 20 результативных передач при показателе полезности «-24». В шести матчах плей-офф форвард набрал 4 (3+1) очка.

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