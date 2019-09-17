Сын Овечкина поздравил папу с днём рождения воздушным шариком

Сегодня, 17 сентября, капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину исполнилось 34 года. Маленький сын российского хоккеиста Сергей поздравил папу с праздником с помощью воздушного шарика во время тренировки.
Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Национальной хоккейной лиги.
В прошлом сезоне Александр провёл 101 матч во всех турнирах, в общей сложности набрав 106 (59+47) очков. Его команда проиграла в первом раунде плей-офф «Каролине Харрикейнз» со счётом 3-4.
Ранее стало известно, что Овечкин и Евгений Кузнецов разведены по разным группам в тренировочном лагере. Капитан «Вашингтона» будет заниматься в «синей» группе вместе с Никласом Бекстрёмом и Томом Уилсоном, тогда как Кузнецов отправлен в «белую» группу к Якубу Вране, Ти Джею Оши и Джону Карлсону.
- 17 сентября 2019
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