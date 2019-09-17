Петухов – о драке со Столяровым: а что бояться? Челюсть у всех одна

Нападающий «Барыса» Егор Петухов поделился впечатлениями от выигранного матча со «Спартаком» (3:0) и рассказал о драке с Геннадием Столяровым.
«Побольше зрителей пришло, чем в Нур-Султане. Классная атмосфера, душа радовалась. В этом чемпионате нет команд, которые можно обыграть на одном коньке. Все бьются, все стараются. Мы добились трудовой победы.
Драка со Столяровым? Он стоял, закрывал синюю линию. Шайба пришла к нему, он опустил голову, я дал ему в тело. Он упал, его это разозлило. А что бояться? Челюсть у всех одна. Либо он, либо я. Думаю, что это больше они выпускали пар, они проигрывали 0:3. Мне, можно сказать, эта драка была ни к чему», — сказал Петухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 17 сентября 2019
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