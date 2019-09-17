Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мск» — «Адмирал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Фрейзер: постоянным нарушениям «Куньлуня» нет извинений и объяснений

Фрейзер: постоянным нарушениям «Куньлуня» нет извинений и объяснений
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер китайского хоккейного клуба «Куньлунь Ред Стар» Курт Фрейзер поделился впечатлениями от проигранного гостевого матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:3).

«Поздравляю тренера соперников с победой. Это был наш первый выездной матч, и мы играли в прекрасной атмосфере: замечательная арена, болельщики и великолепная команда, которая нам преподала урок мастерства. Думаю, что это была очень хорошая игра с нашей стороны, но до того момента, пока мы не стали слишком часто нарушать правила. Этому нет извинений и объяснений. Мы должны вести себя лучше, чтобы быть в состоянии бороться с лучшими командами лиги, такими как «Салават», — приводит слова специалиста официальный сайт «Салавата Юлаева».

«Салават» одержал волевую победу над «Куньлунем»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент