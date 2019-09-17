Фрейзер: постоянным нарушениям «Куньлуня» нет извинений и объяснений
Главный тренер китайского хоккейного клуба «Куньлунь Ред Стар» Курт Фрейзер поделился впечатлениями от проигранного гостевого матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:3).
«Поздравляю тренера соперников с победой. Это был наш первый выездной матч, и мы играли в прекрасной атмосфере: замечательная арена, болельщики и великолепная команда, которая нам преподала урок мастерства. Думаю, что это была очень хорошая игра с нашей стороны, но до того момента, пока мы не стали слишком часто нарушать правила. Этому нет извинений и объяснений. Мы должны вести себя лучше, чтобы быть в состоянии бороться с лучшими командами лиги, такими как «Салават», — приводит слова специалиста официальный сайт «Салавата Юлаева».
«Салават» одержал волевую победу над «Куньлунем»
- 17 сентября 2019
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