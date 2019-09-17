«Салават» одержал волевую победу над «Куньлунем»
Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке оказался сильнее китайского «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:2.
Первый период прошёл без голов, но на первой минуте второго периода зрители увидели сразу две заброшенных шайбы. Соперники обменялись удачными бросками, авторами которых стали форварды Тайлер Вонг и Теэму Хартикайнен. На 40-й минуте форвард Адам Кракнелл вывел китайскую команду вперёд. Вскоре Никита Сошников забил гол, восстановив равновесие в счёте. На 58-й минуте защитник Филип Ларсен реализовал большинство, принеся команде хозяев победу.
КХЛ - регулярный чемпионат
17 сентября 2019, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Вонг (Кракнелл, Миллер) – 20:08' (5x5) 1:1 Хартикайнен (Умарк) – 20:46' (6x5) 1:2 Кракнелл (Грубец) – 39:43' (5x5) 2:2 Сошников (Баранов) – 45:10' (5x5) 3:2 Ларсен (Умарк) – 57:21' (5x3)
- 17 сентября 2019
-
19:27
-
19:19
-
19:03
-
18:52
-
18:48
-
18:39
-
18:23
-
18:06
-
17:42
-
17:20
-
16:56
-
16:36
-
16:09
-
16:03
-
15:42
-
15:19
-
15:02
-
14:55
-
14:31
-
14:14
-
13:51
-
13:26
-
13:15
-
12:51
-
12:25
-
12:02
-
11:34
-
11:19
-
11:00
-
10:44
-
10:32
-
10:11
-
10:01
-
09:40
-
09:27
Партнерский контент