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«Салават» одержал волевую победу над «Куньлунем»

«Салават» одержал волевую победу над «Куньлунем»
Хоккей / КХЛ 0

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке оказался сильнее китайского «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:2.

Первый период прошёл без голов, но на первой минуте второго периода зрители увидели сразу две заброшенных шайбы. Соперники обменялись удачными бросками, авторами которых стали форварды Тайлер Вонг и Теэму Хартикайнен. На 40-й минуте форвард Адам Кракнелл вывел китайскую команду вперёд. Вскоре Никита Сошников забил гол, восстановив равновесие в счёте. На 58-й минуте защитник Филип Ларсен реализовал большинство, принеся команде хозяев победу.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 сентября 2019, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Вонг (Кракнелл, Миллер) – 20:08' (5x5)   1:1 Хартикайнен (Умарк) – 20:46' (6x5)   1:2 Кракнелл (Грубец) – 39:43' (5x5)   2:2 Сошников (Баранов) – 45:10' (5x5)   3:2 Ларсен (Умарк) – 57:21' (5x3)
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