«Салават» одержал волевую победу над «Куньлунем»

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке оказался сильнее китайского «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:2.



Первый период прошёл без голов, но на первой минуте второго периода зрители увидели сразу две заброшенных шайбы. Соперники обменялись удачными бросками, авторами которых стали форварды Тайлер Вонг и Теэму Хартикайнен. На 40-й минуте форвард Адам Кракнелл вывел китайскую команду вперёд. Вскоре Никита Сошников забил гол, восстановив равновесие в счёте. На 58-й минуте защитник Филип Ларсен реализовал большинство, принеся команде хозяев победу.