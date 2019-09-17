Миронов: СКА был и остаётся принципиальным соперником «Динамо»

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов подвёл итоги матча с «Адмиралом» (4:2).
«Почему это мой гол — не рядовое событие? Из-за того, что у меня один гол в том сезоне? Ну ладно, пусть будет так. Прекрасные эмоции от гола в конце матча. Если есть возможность бросить по воротам, почему бы этого и не сделать. Сегодня залетела в ворота.
Мой гол придал сил команде? Я победный гол забил. Конечно, это был переломный момент, ведь мы выиграли. Не знаю, что вам ещё тут ответить.
Здорово, что Яшкин забил первый гол в КХЛ. Микс тоже красавчик. Не шло у него, но он бился и старался, и сегодня забил гол.
СКА как был принципиальным соперником, так и остаётся им. У них собраны мастеровитые игроки, будет интересный хоккей», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 17 сентября 2019
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