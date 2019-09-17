Московское «Динамо» в волевом стиле победило «Адмирал», прервав неудачную серию

Московское «Динамо» на домашней площадке одержало победу над «Адмиралом» из Владивостока в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2. Подопечные Владимира Крикунова прервали неудачную полосу из трёх проигранных матчей.



Счёт в матче был открыт уже на третьей минуте, заброшенную шайбу записал на свой счёт нападающий команды гостей Константин Глазачев. Во втором периоде соперники обменялись удачными бросками, авторами которых стали форварды Денис Вихарев и Вячеслав Кулёмин. На 48-й минуте форвард «Динамо» Микс Индрашис восстановил равновесие в счёте. В концовке основного времени хозяева вырвали победу благодаря голам Андрея Миронова и Дмитрия Яшкина.