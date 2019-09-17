Михаил Сергачёв показал, как готовился к сезону в Москве

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв показал, как проходил тренировочный процесс в Москве. Защитник готовился к сезону самостоятельно, занимаясь в Москве вместе другими игроками НХЛ — Дмитрием Орловым и Никитой Гусевым, а также группой хоккеистов из КХЛ.

Посмотреть видео можно в официальном «инстаграме» Михаила Сергачёва.



В сезоне-2018/19 21-летний Сергачёв провёл 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, отметившись шестью заброшенными шайбами и 26 результативными передачами при показателе полезности «+12» и 28 минутах штрафа. В плей-офф на счету россиянина одна заброшенная шайба и одна голевая передача в четырёх матчах с показателем полезности «-4».