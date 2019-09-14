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В «Тампе» хотят поставить Сергачёва в первую пару к Хедману

В «Тампе» хотят поставить Сергачёва в первую пару к Хедману
Хоккей / НХЛ 0

Тренерский штаб «Тампа-Бэй Лайтнинг» планирует наигрывать российского защитника Михаила Сергачёва в первой паре защитников вместе с Виктором Хедманом, информирует Tampa Bay Times.

В сезоне-2018/19 21-летний Сергачёв провёл 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, отметившись шестью заброшенными шайбами и 26 результативными передачами при показателе полезности «+12» и 28 минутх штрафа. В плей-офф на счету россиянина одна заброшенная шайба и одна голевая передача в четырёх играх с показателем полезности «-4».

В прошедшем сезоне «Тампа» выиграла регулярный чемпионат, но не сумела преодолеть барьер первого раунда плей-офф. Подопечные Джона Купера неожиданно проиграли «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 0-4.

Сергачёву прогнозируют место в первой паре обороны «Тампы»
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