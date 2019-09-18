Передача Свечникова помогла «Детройту» обыграть «Чикаго»

Российский правый крайний нападающий «Детройт Ред Уингз» Евгений Свечников помог своей команде обыграть «Чикаго Блэкхоукс» в контрольном матче со счётом 5:3 перед грядущим сезоном Национальной хоккейной лиги.

Свечников помог забросить победную шайбу в большинстве одноклубнику Майклу Расмуссену на 47-минуте встречи. Напомним, что россиянин провёл первую игру за 11 месяцев после восстановительной операции на крестообразных связках правой ноги.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Ред Уингз».

«Детройт» выбрал Евгения Свечникова на драфте 2015 года в первом раунде под общим 19-м номером. В матчах прошлого регулярного чемпионата Свечников-старший участия не принимал. В НХЛ 21-летний форвард провёл 16 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-2».