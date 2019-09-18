Гол «Сибири» в матче с «Трактором» отменили после челленджа Скудры

В третьем периоде матча новосибирской «Сибири» с челябинским «Трактором» судьи отменили заброшенную шайбу Микаэля Руохомаа. Сначала гол новосибирцев был засчитан, но главный тренер гостей Петерис Скудра взял челлендж на просмотр положения «вне игры», после которого шайба была отменена.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Сибирь»:



Сятери (Красиков);

Йокипакка — Ермаков, Пуустинен — Руохомаа — Пельтола;

Логинов — Алексеев, Казаков — Саюстов — Миловзоров;

Хабаров — Тимашов, Первушин — Комаров — Романцев;

Морозов — Ефремов, Чесалин — Торченюк — Михайлов.



«Трактор»:



Демченко (Федотов);

Терещенко — Виртанен, Гика — Седлак — Кэлоф;

Карпухин — Меньшиков, Кручинин— Попов — Шаров;

Калинин — Жиляков, Фатеев — Карлин — Косов;

Сергиенко — Ясинский, Коньков — Малыхин — Тридчиков.