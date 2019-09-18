Овечкин получит награду за развитие хоккея в США

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получит престижную награду Wayne Gretzky International Award, информирует официальный сайт организации. Российский хоккеист получит награду 12 декабря. Премия учреждена в 1999 году для иностранных хоккеистов, внёсших весомый вклад в развитие хоккея в США.



В прошлом сезоне Александр Овечкин провёл 101 матч во всех турнирах, в общей сложности записав на свой счёт 106 (59+47) очков. Его команда проиграла в первом раунде плей-офф «Каролине Харрикейнз» со счётом 3-4. В 2018 году «Вашингтон Кэпиталз» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли вместе с Овечкиным, обыграв в финальной серии «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-1.

Овечкин — уже легенда НХЛ. Осталось только побить вечные рекорды Гретцки Овечкину – 34 года. Теперь он самый возрастной хоккеист «Вашингтона».