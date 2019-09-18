«Витязь» — «Северсталь»: в воротах хозяев сыграет Самонов

Стали известны составы подмосковного «Витязя» и череповецкой «Северстали» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча команд состоится сегодня, 18 сентября, начало игры — в 19:30 мск.



«Витязь»:



Самонов (Ежов);

Евсеенков — Ержабек, Макеев — Чернов — Сёмин;

Головков — Лаюнен, Гребенщиков — Аалтонен — Няттинен;

Шинкевич — Воронков, Монс — Петраков — Шевченко;

Пыленков, Выглазов — Моисеев — Ларичев, Колтыгин.



«Северсталь»:



Подъяпольский (Хакимов);

Макеев — Шулак, Галимов — Якимов — Алексеев;

Сизов — Хабаров, Монахов — Яковлев — Лишка;

Хохлов — Балдаев, Вовченко — Кодола — Гераськин;

Рогов — Кудак, Грачёв — Трубачёв — Морозов.



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