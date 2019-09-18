«Витязь» — «Северсталь»: в воротах хозяев сыграет Самонов

Стали известны составы подмосковного «Витязя» и череповецкой «Северстали» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча команд состоится сегодня, 18 сентября, начало игры — в 19:30 мск.
«Витязь»:
Самонов (Ежов);
Евсеенков — Ержабек, Макеев — Чернов — Сёмин;
Головков — Лаюнен, Гребенщиков — Аалтонен — Няттинен;
Шинкевич — Воронков, Монс — Петраков — Шевченко;
Пыленков, Выглазов — Моисеев — Ларичев, Колтыгин.
«Северсталь»:
Подъяпольский (Хакимов);
Макеев — Шулак, Галимов — Якимов — Алексеев;
Сизов — Хабаров, Монахов — Яковлев — Лишка;
Хохлов — Балдаев, Вовченко — Кодола — Гераськин;
Рогов — Кудак, Грачёв — Трубачёв — Морозов.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
- 18 сентября 2019
-
18:42
-
18:40
-
18:30
-
18:22
-
18:17
-
18:01
-
17:57
-
17:27
-
17:16
-
16:43
-
16:16
-
16:05
-
15:51
-
15:25
-
15:00
-
14:45
-
14:20
-
14:01
-
13:30
-
13:25
-
13:05
-
12:46
-
12:30
-
12:12
-
11:59
-
11:32
-
11:15
-
10:52
-
10:30
-
10:09
-
09:54
-
09:26
-
09:09
-
09:05
-
09:00