Торопченко сыграет за «Сент-Луис» в матче с «Вашингтоном»

Стал известен состав действующего обладателя Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» на товарищеский матч с «Вашингтон Кэпиталз», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Джереми Рутерфорд. В четвёртом звене «блюзменов» сыграет 20-летний российский форвард Алексей Торопченко, нападающий Иван Барбашёв не примет участия в игре.



«Сент-Луис»:



Биннингтон (Фитцпатрик);

Данн — Парэйко, Шварц — Бозак — Тарасенко;

Боргман — Реинке, Сэнфорд — Фаббри — Погански;

Уолман — О`Гара, Стивен — Олсен — Лаппин;

Полей — Дарси — Торопченко.



Кубок Стэнли стал первым для «блюзменов», вступивших в Национальную хоккейную лигу в 1967 году. За этот период команда трижды выходила в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги, в последний раз — в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4.

