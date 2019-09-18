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Торопченко сыграет за «Сент-Луис» в матче с «Вашингтоном»

Торопченко сыграет за «Сент-Луис» в матче с «Вашингтоном»
Хоккей / НХЛ 0

Стал известен состав действующего обладателя Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» на товарищеский матч с «Вашингтон Кэпиталз», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Джереми Рутерфорд. В четвёртом звене «блюзменов» сыграет 20-летний российский форвард Алексей Торопченко, нападающий Иван Барбашёв не примет участия в игре.

«Сент-Луис»:

Биннингтон (Фитцпатрик);
Данн — Парэйко, Шварц — Бозак — Тарасенко;
Боргман — Реинке, Сэнфорд — Фаббри — Погански;
Уолман — О`Гара, Стивен — Олсен — Лаппин;
Полей — Дарси — Торопченко.

Кубок Стэнли стал первым для «блюзменов», вступивших в Национальную хоккейную лигу в 1967 году. За этот период команда трижды выходила в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги, в последний раз — в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4.

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