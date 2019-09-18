«Динамо» Р — «Локомотив»: Макмиллан забил вместе с сиреной на перерыв
В концовке второго периода матча рижского «Динамо» и ярославского «Локомотива» заброшенной шайбой отличился нападающий хозяев Брэндон Макмиллан. Форвард поразил ворота вместе с сиреной на перерыв, после видеопросмотра арбитры засчитали гол Макмиллана.
«Динамо» (Рига):
Гудлевскис (Третьяк);
Сотниекс — К. Берглунд, Эштон — Макмиллан — Маренис;
Маршалл — Балинскис, Сарканис — Улльстрём — Редлихс;
Зиле — Алишаускас, Дарзиньш — Джериньш — Разгалс;
Гимаев, Гринбергс — Павловс — Гиллис, Трасташенков.
«Локомотив»:
Лазушин (Коновалов);
Кронвалль — Савченко, Санников — Ландер — Ратти;
Рафиков — Накладал, Е. Аверин — Да Коста — Денисенко;
Черепанов — Осипов, Каюмов — Иванов — Коваленко;
Афанасьев, Ильенко — Апальков — Кудрявцев, Свитов.
- 18 сентября 2019
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