«Динамо» Р — «Локомотив»: Макмиллан забил вместе с сиреной на перерыв

В концовке второго периода матча рижского «Динамо» и ярославского «Локомотива» заброшенной шайбой отличился нападающий хозяев Брэндон Макмиллан. Форвард поразил ворота вместе с сиреной на перерыв, после видеопросмотра арбитры засчитали гол Макмиллана.



«Динамо» (Рига):



Гудлевскис (Третьяк);

Сотниекс — К. Берглунд, Эштон — Макмиллан — Маренис;

Маршалл — Балинскис, Сарканис — Улльстрём — Редлихс;

Зиле — Алишаускас, Дарзиньш — Джериньш — Разгалс;

Гимаев, Гринбергс — Павловс — Гиллис, Трасташенков.



«Локомотив»:



Лазушин (Коновалов);

Кронвалль — Савченко, Санников — Ландер — Ратти;

Рафиков — Накладал, Е. Аверин — Да Коста — Денисенко;

Черепанов — Осипов, Каюмов — Иванов — Коваленко;

Афанасьев, Ильенко — Апальков — Кудрявцев, Свитов.