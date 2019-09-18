«Витязь» одержал пятую победу подряд, переиграв «Северсталь»
Подмосковный «Витязь» на домашней площадке оказался сильнее череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 4:1. Подопечные Михаила Кравеца оформили пятую победу подряд.
Первый период прошёл без голов. В следующие 20 минут соперники забросили сразу четыре шайбы. В команде хозяев удачные броски на свой счёт записали Александр Сёмин, Якуб Ержабек и Данила Моисеев. «Северсталь» ответила только голом ветерана Юрия Трубачёва. На 50-й минуте «Витязь» упрочил преимущество до трёх шайб благодаря оформившему дубль Ержабеку.
КХЛ - регулярный чемпионат
18 сентября 2019, среда. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
4 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Сёмин (Петраков, Ержабек) – 22:07' (5x4) 2:0 Ержабек (Няттинен) – 27:01' (5x5) 2:1 Трубачёв (Вовченко, Шулак) – 30:51' (5x4) 3:1 Моисеев – 35:21' (5x5) 4:1 Ержабек (Сёмин, Евсеенков) – 49:50' (5x4)
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