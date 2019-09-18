«Витязь» одержал пятую победу подряд, переиграв «Северсталь»

Подмосковный «Витязь» на домашней площадке оказался сильнее череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 4:1. Подопечные Михаила Кравеца оформили пятую победу подряд.



Первый период прошёл без голов. В следующие 20 минут соперники забросили сразу четыре шайбы. В команде хозяев удачные броски на свой счёт записали Александр Сёмин, Якуб Ержабек и Данила Моисеев. «Северсталь» ответила только голом ветерана Юрия Трубачёва. На 50-й минуте «Витязь» упрочил преимущество до трёх шайб благодаря оформившему дубль Ержабеку.