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Вудкрофт: игрокам «Динамо» нужно быть голодными, говорим об этом каждый день

Вудкрофт: игрокам «Динамо» нужно быть голодными, говорим об этом каждый день
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился впечатлениями от победы над «Амуром» (1:0 ОТ).

«Это был не лучший матч „Динамо“ в сезоне. Мы не показали свою лучшую игру, не действовали так, чтобы завоевать победу. Тем не менее сегодня мы одержали победу. Горжусь своими ребятами, мы заработали нужные два очка. После матча сказал в раздевалке, что хорошая команда должна найти повод победить, даже если она не показывает свою лучшую игру.

В каких-то моментах мы стали медленными — в мыслях, в развитии комбинаций, в подборе шайбы после бросков. Думаю, в некоторых моментах мы действуем слишком предсказуемо. Нам, конечно, стоит ускориться, быть более голодными до бросков, более голодными для добивания шайбы под чужими воротами. Над этим моментом мы как раз работаем в настоящее время. Это наша приоритетная задача. Мы об этом разговариваем с командой каждый день. Думаю, в ближайшее время это улучшится», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

«Амур» потерпел восьмое поражение подряд, уступив минскому «Динамо»
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