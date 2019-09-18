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Генеральный менеджер «Эдмонтона» никогда не видел матчи Бурдасова

Генеральный менеджер «Эдмонтона» никогда не видел матчи Бурдасова
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» Кен Холланд рассказал, что никогда не видел матчи новичка команды нападающего Антона Бурдасова, но его скауты тщательно просматривали игрока, информирует в своём «твиттере» журналист Даниэль Нюджент-Боумэн.

Также журналист сообщил, что Бурдасов практически не знает английского языка и общался с помощью переводчика.

Российский форвард сегодня, 18 сентября, подписал просмотровый контракт с канадским клубом. В прошедшем сезоне 28-летний Бурдасов отыграл 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за уфимский «Салават Юлаев» и набрал 31 (19+12) очко. Кроме того заработал показатель полезности «-15» и 114 штрафных минут. В плей-офф на счету игрока два матча, в которых он заработал показатель полезности «-2».

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