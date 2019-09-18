Генеральный менеджер «Эдмонтона» никогда не видел матчи Бурдасова

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» Кен Холланд рассказал, что никогда не видел матчи новичка команды нападающего Антона Бурдасова, но его скауты тщательно просматривали игрока, информирует в своём «твиттере» журналист Даниэль Нюджент-Боумэн.



Также журналист сообщил, что Бурдасов практически не знает английского языка и общался с помощью переводчика.



Российский форвард сегодня, 18 сентября, подписал просмотровый контракт с канадским клубом. В прошедшем сезоне 28-летний Бурдасов отыграл 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за уфимский «Салават Юлаев» и набрал 31 (19+12) очко. Кроме того заработал показатель полезности «-15» и 114 штрафных минут. В плей-офф на счету игрока два матча, в которых он заработал показатель полезности «-2».

Антон Бурдасов провёл первую тренировку с «Эдмонтон Ойлерз»