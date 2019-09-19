Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Нефтехимик». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кто продолжит полосу неудач — «Магнитка» или «Спартак»?

Кто продолжит полосу неудач — «Магнитка» или «Спартак»?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 19 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся семь матчей регулярного чемпионата.

Центральным матчем игрового дня станет встреча магнитогорского «Металлурга» и «Спартака». Обе команды подходят к матчу с серией неудач. Уральцы потерпели четыре поражения кряду, а красно-белые потерпели пять поражений в шести последних матчах. В Москве «Динамо» впервые в сезоне сыграет со СКА, а в Уфе «Салават Юлаев» примет «Авангард».

«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Автомобилист» — «Куньлунь Ред Стар»;
— «Металлург» Мг — «Спартак»;
— «Салават Юлаев» — «Авангард»;
— «Ак Барс» — «Нефтехимик»;
— «Динамо» М — СКА;
— ХК «Сочи» — «Торпедо»;
— ЦСКА — «Адмирал».

Принять участие в опросе можно в Playbuzz.

Карандин: Воробьёву пора просыпаться — на кону его карьера
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент