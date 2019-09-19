Кто продолжит полосу неудач — «Магнитка» или «Спартак»?
Сегодня, 19 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся семь матчей регулярного чемпионата.
Центральным матчем игрового дня станет встреча магнитогорского «Металлурга» и «Спартака». Обе команды подходят к матчу с серией неудач. Уральцы потерпели четыре поражения кряду, а красно-белые потерпели пять поражений в шести последних матчах. В Москве «Динамо» впервые в сезоне сыграет со СКА, а в Уфе «Салават Юлаев» примет «Авангард».
«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Автомобилист» — «Куньлунь Ред Стар»;
— «Металлург» Мг — «Спартак»;
— «Салават Юлаев» — «Авангард»;
— «Ак Барс» — «Нефтехимик»;
— «Динамо» М — СКА;
— ХК «Сочи» — «Торпедо»;
— ЦСКА — «Адмирал».
Принять участие в опросе можно в Playbuzz.
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