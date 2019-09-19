«Авангард» — о голе Бекстрёма с центра площадки: зарубежная пародия
«Авангард» в официальном «твиттере» клуба пошутил над голом шведского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Никласа Бекстрёма в предсезонном матче с «Сент-Луис Блюз» (3:2).
Победную шайбу за семь секунд до конца встречи забросил Бекстрём с передачи капитана команды Александра Овечкина, сделав бросок из средней зоны. Ворота «Сент-Луиса» защищал Эван Фицпатрик.
«Авангард» выложил видеролик, сравнивающий гол Бекстрёма с шайбой защитника «ястребов» Максима Чудинова. Российский хоккеист поразил ворота голкипера ЦСКА Ларса Юханссона в матче за Кубок открытия броском из своей зоны.
«Зарубежная пародия и неповторимый оригинал», — гласит сообщение в «твиттере» омского клуба.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Авангарда»
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