«Авангард» — о голе Бекстрёма с центра площадки: зарубежная пародия

«Авангард» в официальном «твиттере» клуба пошутил над голом шведского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Никласа Бекстрёма в предсезонном матче с «Сент-Луис Блюз» (3:2).

Победную шайбу за семь секунд до конца встречи забросил Бекстрём с передачи капитана команды Александра Овечкина, сделав бросок из средней зоны. Ворота «Сент-Луиса» защищал Эван Фицпатрик.

«Авангард» выложил видеролик, сравнивающий гол Бекстрёма с шайбой защитника «ястребов» Максима Чудинова. Российский хоккеист поразил ворота голкипера ЦСКА Ларса Юханссона в матче за Кубок открытия броском из своей зоны.

«Зарубежная пародия и неповторимый оригинал», — гласит сообщение в «твиттере» омского клуба.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Авангарда»