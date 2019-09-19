Новый сезон НХЛ: за каким клубом вы будете следить с особым интересом?

Регулярный сезон Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20 стартует 2 октября. В первом матче «Сент-Луис» на домашней арене сыграет с «Вашингтоном». Помимо этого матча в первый игровой день «Оттава» на выезде сыграет с «Торонто». «Эдмонтон» примет «Ванкувер», а «Вегас» проведёт домашнюю встречу с «Сан-Хосе».
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Четыре команды примут участие в 2019 году в НХЛ Global Series и сыграют в Европе. «Чикаго» и «Филадельфия» 4 октября проведут матч в Праге (Чехия). «Баффало» и «Тампа-Бэй» встретятся в двух играх в Стокгольме (Швеция), поединки пройдут 8 и 9 ноября.
«Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе. 15 февраля «Колорадо» будет принимать «Лос-Анджелес», матч пройдёт на открытом воздухе на стадионе академии военно-воздушных сил США.
Регулярный сезон-2019/20 завершится 4 апреля.
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