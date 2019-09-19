«Металлург» — «Спартак»: стали известны составы команд

Магнитогорский «Металлург» и «Спартак» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Магнитогорске. Встреча состоится сегодня, 19 сентября, начало — в 17:00 мск. Уральцы потерпели четыре поражения кряду, а красно-белые потерпели пять поражений в шести последних матчах.

«Металлург»:



Кошечкин (Галимов);

Антипин — Бирюков, О'Делл — Расмуссен — Козун;

Береглазов — Яковлев, Мозякин — Локтионов — Паршин;

Дронов — Постма, Коробкин — Галузин — Авраменко;

Матушкин, Любимов — Неколенко — Дорофеев, Рожков.

«Спартак»:



Беспалов (Хомченко);

Херсли — Рылов, Карсумс — Ганзл— Хохлачёв;

Вишневский— Гончаров, Фёдоров — Зубов — Даугавиньш;

Кулик — Гришин, Злобин — Столяров — Кокарев;

Тришин, Цыплаков — Шашков — Шабловский.