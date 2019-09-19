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«Металлург» — «Спартак»: стали известны составы команд

«Металлург» — «Спартак»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» и «Спартак» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Магнитогорске. Встреча состоится сегодня, 19 сентября, начало — в 17:00 мск. Уральцы потерпели четыре поражения кряду, а красно-белые потерпели пять поражений в шести последних матчах.

«Металлург»:

Кошечкин (Галимов);
Антипин — Бирюков, О'Делл — Расмуссен — Козун;
Береглазов — Яковлев, Мозякин — Локтионов — Паршин;
Дронов — Постма, Коробкин — Галузин — Авраменко;
Матушкин, Любимов — Неколенко — Дорофеев, Рожков.

«Спартак»:

Беспалов (Хомченко);
Херсли — Рылов, Карсумс — Ганзл— Хохлачёв;
Вишневский— Гончаров, Фёдоров — Зубов — Даугавиньш;
Кулик — Гришин, Злобин — Столяров — Кокарев;
Тришин, Цыплаков — Шашков — Шабловский.

Кто продолжит полосу неудач — «Магнитка» или «Спартак»?
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