«Спартак» прервал безголевую серию, длившуюся два с половиной матча

Нападающий московского «Спартака» Максим Цыплаков отметился заброшенной шайбой во втором периоде матча с магнитогорским «Металлургом». Таким образом, московская команда прервала безголевую серию, длившуюся два с половиной матча.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Металлург»:
Кошечкин (Галимов);
Антипин — Бирюков, О'Делл — Расмуссен — Козун;
Береглазов — Яковлев, Мозякин — Локтионов — Паршин;
Дронов — Постма, Коробкин — Галузин — Авраменко;
Матушкин, Любимов — Неколенко — Дорофеев, Рожков.
«Спартак»:
Хомченко (Беспалов);
Херсли — Рылов, Карсумс — Ганзл — Хохлачёв;
Вишневский — Гончаров, Фёдоров — Зубов — Даугавиньш;
Кулик — Гришин, Злобин — Столяров — Кокарев;
Тришин, Цыплаков — Шашков — Шабловский.
- 19 сентября 2019
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