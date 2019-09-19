«Спартак» прервал безголевую серию, длившуюся два с половиной матча

Нападающий московского «Спартака» Максим Цыплаков отметился заброшенной шайбой во втором периоде матча с магнитогорским «Металлургом». Таким образом, московская команда прервала безголевую серию, длившуюся два с половиной матча.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



«Металлург»:



Кошечкин (Галимов);

Антипин — Бирюков, О'Делл — Расмуссен — Козун;

Береглазов — Яковлев, Мозякин — Локтионов — Паршин;

Дронов — Постма, Коробкин — Галузин — Авраменко;

Матушкин, Любимов — Неколенко — Дорофеев, Рожков.



«Спартак»:



Хомченко (Беспалов);

Херсли — Рылов, Карсумс — Ганзл — Хохлачёв;

Вишневский — Гончаров, Фёдоров — Зубов — Даугавиньш;

Кулик — Гришин, Злобин — Столяров — Кокарев;

Тришин, Цыплаков — Шашков — Шабловский.